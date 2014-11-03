عضو بـ«الصيادلة»: لاجدوى من فرض حراسة على النقابة لعدم وجود مخالفات

قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة، إن مجلس النقابة اتخذ قراراً بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات أول ديسمبر المقبل، لذا لايوجد جدوى من فرض الحراسة على النقابة.

وأضاف: «لم يتم تقديم مستندات تثبت مخالفات للمجلس مقدمة بالقضية ،وتساءل» إذا كانت هناك مستندات لماذا لم تقدم للنائب العام والتحقيق وحبس المخالفين مهما كانت مراكزهم بالنقابة؟».

وأوضح أن «حكم الحراسة صدر دون النظر للمذكرة المقدمة من النقابة، مؤكداً ثقته بالقضاء المصري وعدالته لأنه سبق أن حكم بالحراسة بالدرجة الأولي بنفس المحكمة وتم إلغاءه من محكمة الاستئناف لنفس محكمة الأمور المستعجلة».

وأضاف أن «حكم إلغاء فرض الحراسة كان في 31 أغسطس، والقضية الثانية رفعت في 3 سبتمبر أي بعد حكم القضية الأولي بثلاث أيام، وقال ماهى المخالفات التي حدثت في ثلاث أيام؟».

وشدد على عدم جدوى فرض الحراسة إذا لم تكن هناك مخالفات مالية ومستندات، لافتاُ إلى أن النقابة العامة مؤسسة خدمية ونقابية تسعي لخدمة أعضائها ،و ساهمت في إنشاء الكثير من مقار النقابات الفرعية بالمحافظات، بحسب قوله.