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بالفيديو - مدافع ميلان يزحف في الهزيمة من باليرمو

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بالفيديو - مدافع ميلان يزحف في الهزيمة من باليرمو بالفيديو - مدافع ميلان يزحف في الهزيمة من باليرمو

سقط ميلان عن استحقاق بهدفين نظيفين على ملعبه ووسط جماهيره في سان سيرو، وذلك أمام باليرمو مساء يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ميلان اعتاد الهزيمة أمام باليرمو في المرتين الأخيرتين من مواجهات الفريقين.

لكن الروسونيري كان طامعا في استغلال بدايته الجيدة مع المدرب الحماسي بيبو إنزاجي، وفي ظل مشاركة الثنائي جيرمي مينيز وفرناندو توريس في خط هجوم الروسونيري مع كواساكي هوندا.

دفاع ميلان وتحديدا كريستيان زاباتا لعب دور البطولة في خسارة فريقه، بعدما سجل الهدف الأول في نفسه بضربة رأس متقنة في مرمى دييجو لوبيز حارس الروسونيري القادم من ريال مدريد.

ثم أحرز باولو ديبالا هدفا ثانيا في مرمى ميلان بعدما جعل زاباتا يزحف خلفه وهو على أرض الملعب.

وأنقذ لوبيز مرمى الفريق اللومباردي من هدفين محققين على الأقل في الشوط نفسه، أما بعد الاستراحة ففشل ميلان في إيجاد حلول هجومية امام مرمى باليرمو الذي استبسل في الدفاع.

وقبع ميلان بعد هذه الخسارة في المركز السابع من جدول الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين أمام يوفنتوس وباليرمو.

شاهد الهدفين بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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