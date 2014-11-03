حمدى قنديل : لم أندم فى حياتى مثل ندمى على وقوفى مع محمد مرسى

أكد الإعلامى حمدى قنديل مساء اليوم الأحد ضرورة تحرير الإعلام العربى من القمع ، مشيرا إلى أن حرية التعبير فى العالم العربى تشبه مرحلة النظام السوفييتى.

وأضاف قنديل ـ فى ندوة عقدها اليوم فى الجزائر على هامش معرض الكتاب ـ إن الاعلاميين والسلطة فشلا فى التوصل إلى صيغة لآليات العمل الإعلامى ، ما جعل الإعلام العربى إما إعلاما مدجنا أو إعلاما منفلتا يثير غضب الجمهور والرأى العام فى الحالتين.

وأشار إلى أنه يتعين أن يلتزم الصحفي بمبادىء أخلاقيات المهنة وأن يتحلى بقدر من المسؤولية والإخلاص للرسالة الإعلامية تجاه المجتمع وفق ثلاث مهام وواجبات أهمها نقل الأخبار دون تحيز والرقابة على السلطة وتنويهها إلى الأخطار واقتراح الحلول وأخيرا التعليم والتثقيف والترفيه بلا إثارة.

وحول مواقفه من نظام الرئيس المعزول محمد مرسى ، أكد حمدى قنديل أنه لم يندم على شىء فى حياته مثل ندمه على وقوفه مع محمد مرسى في البداية رغم أنه لم يدع إلى انتخابه.

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