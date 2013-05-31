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سفير السودان بالقاهرة: نتضامن مع مصر بصورة كاملة في قضية سد النهضة

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سفير السودان بالقاهرة: نتضامن مع مصر بصورة كاملة في قضية سد النهضة سفير السودان بالقاهرة: نتضامن مع مصر بصورة كاملة في قضية سد النهضة

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

أكد سفير السودان بالقاهرة كمال حسن، تضامن بلاده مع بصورة كاملة فيما يخص قضية مياه النيل، وأشار إلى أن موقف الخرطوم المعلن هو عدم التوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، لأنها لا تحافظ على حقوق السودان.

وأضاف السفير في تصريح لصحيفة "الأخبار" السودانية نشرته اليوم الجمعة، أن هناك قضايا مرتبطة بالمواقف الإثيوبية تجاه بناء السدود، لافتا إلى أن قضية مياه النيل تقلق السودان كما تقلق مصر، على خلفية الحوار الذي تم ومبادرة حوض النيل.

وأوضح كمال أن تحفظات السودان مبنية على المصالح والتضامن مع الدول التي ترتبط مصالحها بالسودان، فيما يخص الحصص التاريخية لمياه النيل "الاستحقاق والاستخدام"، مشددا على ضرورة مراعاة أن الدولتين لهما حقوق لابد من الحفاظ عليها والتعاون مع الآخرين فيما يمكن من تنمية بلدانهم بلا ضرر.

وأكد أن بلاده ومصر يشاركان بفاعلية في اللجنة المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، قائلا "إننا ننتظر تقرير اللجنة وفيما بعد سيكون لنا حديث حول السد"، مشيرا إلى أن الرؤية السودانية فيما يتعلق بسد النهضة، تكمن في ضرورة التعاون بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل مصلحتها وألا يضر بعضنا بعضا.

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