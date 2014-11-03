استبعاد 6 من رواد النشاط غير صالحين.. والتصوير مسموح في المدرسة لتوثيق الأعمال

استبعدت الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض 6 رواد للنشاط من عملهم كرواد نشاط بسبب تدني مستواهم في العمل.

ذكر ذلك مدير النشاط الطلابي بالادارة الاستاذ انور بن عبدالله ابو عباة في اللقاء السنوي لرواد النشاط بمدارس مدينة الرياض؛ نيابة عن المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف الاستاذ محمد بن عبدالله المرشد بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي . والبالغ عددهم اكثر من 500 رائد نشاط وبحضور رؤساء اقسام النشاط ومشرفي النشاط.

وأوضح ابوعباة ان دور رائد النشاط يشتمل على تصحيح وتعديل السلوك للافضل لجميع الطلاب، من خلال برامج مشوقة تطور من قدراتهم وامكاناتهم وتكتشف مواهبهم وتصقلها، وتصحح بعض السلوكيات السلبية التي قد يمارسها او يواجهها الطلاب، كما ان هذه البرامج تسهم في تعزيز القيم الايجابية.

وصحح ابو عباة الفهم الخاطىء لدى رواد النشاط ومديري المدارس حول المنع النهائي للتصوير في المدارس موضحا ان التصوير مسموح لرائد النشاط فقط داخل المدرسة من اجل توثيق الاعمال التي يقوم بها. ولعرضها لكل من يرغب الاستفادة منها. ولهذا يمكن لرائد النشاط ان يصور فوتوغرافيا وفيديو الاعمال التي يتم تنفيذها في المدرسة.

واضاف ان خطة النشاط يقوم بعملها رائد النشاط حسب ما يرى من احتياجات طلاب مدرسته.

ودعا رواد النشاط الى زيارة بوابة النشاط الطلابي بشكل مستمر لمتابعة كل جديد عن النشاط من برامج وانشطة وفعاليات وتعاميم.