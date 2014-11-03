مركز النيل للإعلام بورسعيد فى ورشة عمل حول إنجازات مراكز النيل

و قد افتتحها الأستاذ على النويهى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات والسيدة نينا براش الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية وشارك فيها وفد ألمانى من مؤسسة هانس زايدل و تم خلالها عرض لأهم إنجازات الإدارة العامة لمراكز النيل وبعض مراكز النيل على مستوى الجمهورية كبورسعيد والقاهرة و الغردقة و كفر الشيخ و أسيوط .

و عرضت الأستاذة مرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد أهم الأنشطة التى تم تنفيذها بمركز النيل ببورسعيد على مدار عدة سنوات و استهدف فيها مختلف فئات المجتمع مناقشاً لأهم قضايا تمس المجتمع البورسعيدى و أيضاً على المستوى القومى مستخدمين أشكال إتصالية مختلفة مابين المبادرات كمبادرة ” بورسعيد نظيفة وجميلة وتنمية ثقافة العمل الحرو غيرها , والحملات الإعلامية كحملة ” إختار رئيسك و مصر أولا و ترشيد إستهلاك الطاقة ” بالإضافة للندوات و الحلقات النقاشية التى ناقشت قضايا تطبيقات اللامركزية وأهمية المشاركة السياسية وأيضاً المرأة والطفل و ذوى الإحتياجات الخاصة , و تم التأكيد على ان نجاح الأنشطة الإعلامية بالمركز يرجع دائما للتعاون المثمر بين كافة الجهات التنفيذية و الجمعيات الأهلية والمديريات النوعية و الجامعات و المعاهد و المنظمات المختلفة على مستوى المحافظة و أن النجاح الحقيقى يكمن دائما فى تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع تأتى من رفع التوصيات للجهات المعنية و العمل على تفعيلها .

صرحت بذلك الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد.