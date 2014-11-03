مكتوم بن محمد يشهد حفل جائزة راشد للتفوق العلمي

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، صباح أمس، حفل جائزة راشد للتفوق العلمي في نسختها السابعة والعشرين والذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم بدبي لتكريم كوكبة جديدة من الحاصلين على درجة الدكتوراه والأستاذية في مختلف التخصصات العلمية.

ولدى وصول سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مسرح الحفل بمقر الندوة عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض لفيلم قصير عن إمارة دبي بماضيها وحاضرها ونبذة عن تأسيس ندوة الثقافة والعلوم وجائزة راشد للتفوق العلمي.

وهنأ سموه الخريجين على إنجازهم العلمي وبارك لهم جهودهم ومثابرتهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وألقى علي عبيد الهاملي عضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ورئيس اللجنة الإعلامية في الندوة كلمة في بداية الحفل رحب من خلالها بالحضور الكريم.. وقال «ثقتنا بالله كبيرة وإيماننا بأبناء الإمارات عظيمة وعزائمنا تسابق طموحاتنا وخططنا واضحة للوصول لأهدافنا بإذن الله..

هذه ليست مجرد كلمات قالها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإنما رؤية ومنهاج عمل وخطوط عريضة لطريق طويل عشنا بدايته وتبينا معالمه جيدا، لكننا لا نعرف له نهاية لأنه في سباق التحدي ليس هناك خط للنهاية.

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لذلك بادرت الندوة قبل 26 عاماً إلى تأسيس جائزة راشد للتفوق العلمي لفتح سجل لأولئك المتميزين الذين يسهمون في أن تصل دولة الإمارات إلى مستوى الطموح الذي يفكر به قادتنا وهو طموح لا سقف له».

وأضاف الهاملي «نحتفي اليوم بانضمام دفعة جديدة إلى صناع المستقبل الواعد لدولتنا المتطلعة إلى آفاق أرحب من النبوغ والنجاح والتميز ونحن على مشارف الاحتفال بمناسبتين غاليتين على قلوبنا جميعاً هي يوم العلم الذي دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى الاحتفال به غدا والمناسبة الثانية هو اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة».

تكريم

ثم اعتلى سمو نائب حاكم دبي منصة التكريم وإلى جانبه سلطان صقر السويدي رئيس ندوة الثقافة والعلوم، حيث كرم سموه 52 من الحاصلين والحاصلات على درجة الدكتوراه من المواطنين في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية بينهم 37 رجلاً و15 سيدة و6 يحملون درجة الأستاذية 4 رجال وسيدتان.

وفي ختام الحفل التقطت لسموه الصور التذكارية مع المكرمين والمكرمات وأعضاء مجلس إدارة الندوة.

حضر الحفل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، والدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وإبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، وأعضاء مجلس إدارة الندوة وعدد من المسؤولين والفعاليات الثقافية والتعليمية في الدولة.