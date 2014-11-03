«الإنذار الذكي» في منازل برنامج الشيخ زايد للإسكان

استقبل اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة محمد الفندي والوفد المرافق لها.

ورحب المطروشي برغبة برنامج الشيخ زايد للإسكان لتطبيق نظام (الإنذار الذكي) في منازل البرنامج المقدمة للمواطنين، كشريك رئيس في تطبيق هذا النظام، وكخطوة أولى، سيطبق في منازل البرنامج بدبي، على أن يتم ذلك وفق مذكرة تفاهم ستوقع بين الدفاع المدني والبرنامج، خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لخدمة المستفيدين من منازل برنامج الشيخ زايد للإسكان.

من جانبها، قالت المهندسة جميلة محمد الفندي، إن البرنامج، ووفقاً لاستراتيجيته التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المعايير العالمية، حرص على تقديم خدمات رائدة للمواطنين، من خلال مراعاة توفير متطلبات الأمن والسلامة في مشاريع البرنامج السكنية بدبي، ضمن مشروع «المنازل الذكية».

وبناء على مذكرة التفاهم سيطبق البرنامج نظام المنازل الذكية على مشروع مجمع القوز السكني بدبي، والذي يضم 159 مسكناً، كخطوة أولى.

حضر اللقاء العقيد راشد خليفة البوفلاسة مدير مكتب المدير العام للدفاع المدني، والمقدم جمال أحمد إبراهيم مدير إدارة السلامة الوقائية، فيما حضره عن برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، وحسين البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي، والمهندس مساعد خالد المهيدب مدير مشروع.