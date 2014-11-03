يماع دوى انفجار نتيجة ماس كهربائى بالمدينة الجامعية للطالبات بسوهاج يحدث حالة من الزعر بين الطالبات‎

شهدت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة سوهاج حالة من الزعر بعد سماع دوى انفجار نتيجة لماس كهربائى بأحدى غرف الطالبات الامر الذى ادى الى حدوث حالة من الهرج والزعر بين طالبات المدينة وقاموا على اثر ذلك بترك المدينة تحسبًا لأى ضرر .

وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية التى كانت قد استدعتها ادارة امن الجامعة وبعد الفحص تبين حدوث ماس كهربائى بأحد فيش الكهرباء بالمدينة الجامعية للطالبات نتيجة لتلامس الاسلاك تم طمئنت

الطالبات بحقيقة الامر واصلاح العطل واعادة التيار الكهربائى واقناع الطالبات بالعودة الى حجراتهم ,وكان عدد من اولياء امور الطالبات قد تجمهر امام مبنى المدينة لاخذ ابنائهم من المدينة عقب وصولهم انباء عن

> انفجار احدى اسطوانات البوتاجاز وتمكنت ادارة الجامعة بالتنسيق مع قوات الامن من اقناع اولياء الامور بحقيقة الاوضاع وترك بناتهم داخل المدينة