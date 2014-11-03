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«الزمر» تعليقًا علي مصالحة «فتح الباب»: «اللي في السجن شايف أفضل من اللي بره»

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قال طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، تعليقا علي مبادرة علي فتح الباب، القيادي بجماعة الإخوان، بفتح حوار بين الدولة والجماعة: «واضح اللي جوة السجن شايفين أكتر وأفضل من اللي بره، لأن محمد العمدة خرج قبل شهور ودعا إلي ما ذكره فتح الباب اليوم».

وأضاف، في حوار مع فضائية الجزيرة، الأحد، أنهم (مؤيدي مرسي) يسعون للحوار ويبادرون كل مرة بذلك، لكنهم يجدون «تجاهلا غير مفهوم» من قبل السلطة.

وانتقد «الزمر» ما أسماه التعامل الأمني للدولة في مواجهة كل المبادرات الصادرة، مشيرا إلي أن الحل الأمني لن يجدي نفعا لأي طرفا مهما طال الوقت، وشدد علي أن تمر بأزمة كبيرة تحتاج لتكاتف كل الأطراف، على حد قوله.

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