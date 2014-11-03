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بالفيديو والصور.. 5 ملثمين يقتحمون محل ذهب ببلقاس ويسرقون محتوياته

  • مصر
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تداول مستخدمو «فيس بوك» الفيديو الخاص بحادث اقتحام وسرقة محل ذهب ببلقاس في محافظة الدقهلية وقع الأسبوع الماضي، بطريقة أثارت الجدل من أهالي المنطقة وأصحاب المحال أنفسهم.

ويظهر في الفيديو قيام 5 ملثمين باقتحام المحل والتعدي على صاحبه بالضرب، وحطموا زجاج المحل واستولوا على المصوغات، كما سرقوا الخزنة الخاصة بصاحب المحل.

كان اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، في 28 أكتوبر الماضي، تلقى إخطارًا من الرائد أبوالعزم منصور، رئيس مباحث بلقاس، بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بمهاجمة محل ذهب عليوة ومحل ذهب ملاك بشارع سوق الذهب بالأسلحة النارية واستولوا على ما بهما من مشغولات ذهبية وأموال.

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