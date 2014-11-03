غدًا.. جنايات سوهاج تستأنف محاكمة متهمى أحداث شغب “الزهراء”

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، غد الاثنين، نظر قضية اتهام 23 شخص فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء فى أول أيام الاستفتاء على الدستور.

وكانت المحكمة، أجلت نظر القضية إلي جلسة 3 نوفمبر، لاستكمال شهادة الشهود.

يذكر أن تلك الأحداث قد أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5آخرين من بينهم مقدم شرطة ومندوب شرطة ​.​

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين جميعا تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع فى القتل واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء