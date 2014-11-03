أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا.. جنايات سوهاج تستأنف محاكمة متهمى أحداث شغب “الزهراء”

Google+ Print
غدًا.. جنايات سوهاج تستأنف محاكمة متهمى أحداث شغب “الزهراء” غدًا.. جنايات سوهاج تستأنف محاكمة متهمى أحداث شغب “الزهراء”

صورة أرشيفية

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، غد الاثنين، نظر قضية اتهام 23 شخص فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء فى أول أيام الاستفتاء على الدستور.

وكانت المحكمة، أجلت نظر القضية إلي جلسة 3 نوفمبر، لاستكمال شهادة الشهود.

يذكر أن تلك الأحداث قد أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5آخرين من بينهم مقدم شرطة ومندوب شرطة ​.​

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين جميعا تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع فى القتل واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا