نقل معلم بالسويس لخرقه قرار عدم الاشتغال بالسياسة فى المدرسة

قرر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، معاقبة معلم فى السويس بنقله من إحدى المدارس الإعدادية فى حى السويس إلي مدرسة بأقصى القطاع الريفى، وذلك كعقوبة مبدئية للمعلم لتحدثه فى السياسة داخل المدرسة وخرق قرار د. محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم والذى حظر الحديث في اى موضوعات سياسية داخل الحرم المدرسي بين المعلمين أو بين الطلاب بعضهم البعض.

وقال أيمن سمير المتحدث الإعلامى لتعليم السويس، إن المدرس اعتاد علي تنظيم ما يشبه بالمناظرة السياسية بمشاركة فريقين من الطلاب أحدهما مؤيد لنظام الدولة والآخر معارض لها.

وأضاف “سمير”، أن تعليم السويس اعتبر ذلك تحريضًا علي العنف بين الطلاب واستخدام المدرسة كمنصة سياسية.