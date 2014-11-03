الجزائر تنتج أول طائرة إفريقية بدون طيار تفوق سرعة الصوت في 2016

أعلن المدير العام للبحث العلمى والتكنولوجى بالجزائر، حفيظ أوراج، أن بلاده ستنتج أول طائرة إفريقية بدون طيار تفوق سرعة الصوت في 2016، وذلك في إطار التعاون العلمى مع جنوب إفريقيا.

وأوضح المدير العام للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم تصنيع محركات هذا النوع من الطائرات ذات الاستخدام التكتيكي المبتكر في الجزائر، وتحديدا في معهد الطيران التابع لجامعة البليدة، حيث يتوقع تشكيل فريق مشترك بين الجزائر وجنوب إفريقيا، في يناير المقبل، لإنجاز هذا العمل، في موعد أقصاه 18 شهرا.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية التعاون العلمى بين الجزائر وجنوب إفريقيا، الجمعة الماضى، بوهران أثناء افتتاح الصالون الدولى المخصص للطائرات بدون طيار.

وتتميز الطائرات بدون طيار التي تفوق سرعة الصوت عن الأنواع الأخرى من الطائرات ذات التحكم الذاتى بمحركاتها التي تسمح لها بالوصول إلى سرعة كبيرة.