سواريز: كنت مرهقا في الكلاسيكو.. لكن يجب أن ننهض

برشلونة، (إفي): طالب لويس سواريز جماهير برشلونة بالثقة في فريقها وبقدرة اللاعبين على الخروج من الأزمة الحالية بعد خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري الإسباني والتنازل عن صدارته.

وأجرى سواريز مقابلة لقناة نادي برشلونة التلفزيونية قال فيها: "أطلب من الجماهير أن يواصلوا منحنا الثقة، نحن أول من يريد تغيير الوضع الحالي، يجب أن ننهض من جديد".

وأوضح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي السابق "شعور اللعب بقميص البرسا كان جميلا، لكن النتائج كانت سلبية".

وشارك سواريز للمرة الأولى مع برشلونة في الكلاسيكو الذي خسره فريقه امام ريال مدريد 1-

3 بسانتياجو برنابيو، ثم تبعه هزيمة بكامب نو امام سيلتا فيجو 0-1.

وأقر الهداف التاريخي لأوروجواي بأنه شعر براحة أكبر في المباراة الثانية امام سيلتا، معلقا على الهزيمة "أحيانا تكون كرة القدم ظالمة، حينما ترفض أن تدخل الشباك، لا تدخل، سلتا فريق جيد ونجح في استغلال الفرصة التي أتيحت له".

وأضاف سواريز "في الشوط الثاني أمام الريال شعرت بالإرهاق، في كأس كتالونيا امام إسبانيول بدأت في الانسجام مع الفريق".

وشدد على ضرورة الاستعداد جيدا لزيارة ملعب فريقه الأسبق أياكس الهولندي في مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.