قصور ثقافة الإسكندرية تنظم عددًا من الأنشطة خلال نوفمبر الجارى‎

ينظم فرع الهيئه العامه لقصور الثقافة بالإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي مجموعة من الأنشطة و الفعاليات الثقافية و الفنية خلال الشهر الجاري.

وقال محمد حمدي مدير عام الفرع، إن هذه الأنشطة من المقرر ان تبدأ غدا حيث تقيم ثقافة القرية التابعة لإدارة الدراسات و البحوث بالفرع إحتفالية اليوم الواحد المكثفة بمناسبة الإحتفال بالعام الهجري الجديد وذلك بقرية أبى صير في تمام 11 صباحًا.

و أضاف محمد حمدي، أن الإحتفالية تتضمن فعاليات متنوعة منها لقاء ديني بعنوان هجرة الرسول بحضور الشيخ . رمضان خليل الإمام و الخطيب بوزارة الأوقاف يعقب ذلك لقاء شعري وورشة فنية عن الهجرة.

وينظم قصر ثقافة الشاطبي التابع للفرع الملتقى الشعري بحضور الشاعر عبد الغني مصطفى ضمن برنامج الصالون الثقافي وذلك في تمام السابعه مساءا بمقر قصر ثقافة الشاطبى، بيوم الثلاثاء 4 نوفمبر.

فيما يقام بقصر ثقافة برج العرب امسية أدبية فنية بحضور الشاعر الغنائي و الكاتب الساخر. عادل حراز بمقر القصر في تمام 6مساءًا، يوم الأربعاء 5 نوفمبر.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والاستاذ محمود طرية رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.