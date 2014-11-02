استئصال طحال أحد الطالبات المصابات فى حادث ميكروباص الكوامل بسوهاج

قال د . محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج إن جميع حالات الطالبات المصابات فى حادث ميكروباص الكوامل وعددهم 4 حالات حالتهم مستقرة باستثناء حالة واحدة تم تحويلها من مستشفى سوهاج العام الى المستشفى الجامعى مصابة بحالة نزيف وقام طاقم طبى من كلية الطب بسوهاج باجراء جراحة لها تم خلالها استئصال الطحال وجارى تقييم الحالة ​.​

وقال عبد العال إن باقى الإصابات عبارة عن كدمات وجروح قطعية بمناطق متفرقة من الجسم بالإضافة الى كسور متنوعة موضحا إن حالات الوفاة الآخرى كانت قد فارقت الحياة وقت وقوع الحادث بسبب شدة الاصابات .

وكانت 10 طالبات وسائق ميكروباص لقوا مصرعهم عقب حادث مرورى مروع على طريق الكوامل الجامعة عصر اليوم الامر الذى ادى الى حالة من الحزن الشديد لابناء سوهاج وتعطيل الدراسة بالجامعة 4 ايام حدادا على أرواح الضحايا.