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روخو يعاني من خلع في الكتف

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روخو يعاني من خلع في الكتف روخو يعاني من خلع في الكتف

عانى ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد من إصابة قوية خلال موقعة فريقه ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وخرج روخو محمولا على نقالة في خسارة مانشستر يونايتد على أرض مضيفه سيتي في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد المباراة: "روخو عانى من خلع في الكتف".

وتابع "سيخضع لفحوصات خلال يوم الأثنين، لكنه غالبا لن يكون جاهزا للمشاركة مع يونايتد في مباراة السبت المقبل".

ويستقبل مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل بحثا عن الفوز الأول بعد اسبوعين محبطين بالتعادل مع تشيلسي والخسارة أمام سيتي.

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