محلب يدعو المجتمع المدني والقطاع الخاص للشراكة مع الحكومة في التنمية

دعا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المجتمع المدني والقطاع الخاص للشراكة مع الحكومة في الإنماء والتنمية كل على قدر إمكانياته.

> وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية ، في بيان اليوم ، أن ذلك جاء في مداخلة تليفونية لرئيس الوزراء للمشاركين اليوم في احتفالية إطلاق مبادرة إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنماء الأسكندرية والتي حضرها محافظ الأسكندرية وقائد المنطقة الشمالية ومدير أمن الأسكندرية ، ومجلس إدارة الغرفة التجارية بالأسكندرية وعدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

> وعرض محلب عددا من الآليات والمشروعات المقترحة للتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، ومنها تشغيل مستشفى سموحة الجديدة ، والمساهمة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية لأبناء الأسكندرية لتحقيق طموحات وأحلام الشباب.

> وأكد أهمية استدامة أي مبادرة وضمان استمراريتها وهو ما لن يتحقق إلا من خلال مجتمع مدني فاعل وقطاع خاص يعلي المسئولية الاجتماعية كجزء أساسي من نشاطه.

> وقرر مجلس إدارة غرفة الأسكندرية التبرع ب 13 مليون جنيه كنواة لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنماء الأسكندرية والذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظة وبمشاركة من المجتمع المدني بالمحافظة والهيئات التنفيذية بالمحافظة والجامعات.

> ومن جانبه ، قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية إن المبادرة التي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع القوات المسلحة تهدف إلى تكاتف الجميع لإعادة الوجه الحضاري للاسكندرية.

> وأكد اللواء طارق مهدي محافظ الأسكندرية أهمية التعاون مع مجتمع رجال الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة, بدعم من القوات المسلحة الباسلة ومساندة المحافظة وأجهزتها التنفيذية.

> وقام بعرض مبادرة القرى الأكثر احتياجا، والمشروعات المطروحة من خلال المبادرة لإنشاء مدارس ومستشفيات وخلق فرص عمل، واثنى على دور الغرفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.

> وأشار اللواء محمد سليمان الزملوط قائد المنطقة الشمالية إلى أهمية دور القوات المسلحة في التنمية لكافة ربوع مصر، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في كافة المحافظات، حيث عرض مشروع تطوير العشوائيات بحوض العنب كخطوة أولى تتكامل مع العديد من المشروعات والمبادرات الإنمائية.

أ ش أ