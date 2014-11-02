نائب رئيس جامعة سوهاج: ليس بمقدورنا توفير وسائل نقل للطلاب والطريق الجديد هو الحل‎

قال الدكتور أحمد على حسين نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤن التعليم والطلاب، إنة ليس بمقدور الجامعة أن توفر وسائل مواصلات لنقل طلاب الجامعة إلي المقر الجديد بالكوامل.

وأوضح “حسين”، أن الجامعة تملك 10 أتوبيسات فقط وطلاب الجامعة يصل عددهم الى 35 ألف طالب وطالبة منهم 6 آلاف بالكوامل ولكن مشكلة الطلاب فى الوصول إلي المقر الجديد سوف تختفى بعد افتتاح الطريق الجديد من خلال التحويلة التى تم الاتفاق على تشغيلها السبت المقبل والتى لاتبعد إلا 8 كيلو عن مدينة سوهاج أى باقل من 17 كيلو عن الطريق القديم.

وتابع “حسين”: لحين الانتهاء من الكوبرى العلوى الذى سوف يتم الانتهاء منة بعد شهرين، سوف الجامعة تدرس كل البدائل لتحقيق رضا ا​لطلاب​​​.​