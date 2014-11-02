بالفيديو والصور..”مسرشميدت” ..أول طائرة مقاتلة نفاثة صنعتها ألمانيا النازية

إعداد : أحمد عبد الحميد

الطائرة النفاثة ..هي طائرة تدفع بواسطة محركات نفاثة، وهي أسرع بكثير من الطائرات ذات المحركات المروحية العادية، وترتفع إلى مجال أعلى منها بكثير، حيث تتميز تلك المحركات النفاثة عند تلك الارتفاعات بالكفاءة العالية ولمسافات طويلة، بعكس الطائرات ذات المحركات المروحية ، وقد طورت تلك التكنولوجيا خلال ثلاثينات القرن الماضي .

“مسرشميدت”..هي مقاتلة اعتراضية أنتجتها ألمانيا النازية وهي أول مقاتلة اعتراضية بمحركات نفاثة أنتجت بشكل واسع في العالم، ودخلت الخدمة في أواخر صيف عام 1944 في سلاح الجو الألماني وأصبح منوط بها مهام القتال الاعتراضي ضد قاذفات القنابل الخاصة بقوات الحلفاء وكذلك المقاتلات المغيرة على الأراضى الألمانية.

طائر “السنونو”

أطلق على المسرشميدت اسم “السنونو”، وتأتى التسمية جاء من حقيقة أن طائر السنونو هو أسرع الطيور في حركة الانقضاض الجوي على فريسته من الحشرات الطائرة في الجو، كما أطلق عليها الطيارين المقاتلين الألمان تسمية التوربو.

تعتبر هذه الطائرة هي أول من استعملت محركات نفاثة، وهي الطائرة التي بثت القلق في قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال “سباتز”، وقد بدأ برنامجها سنة 1938 لكن تأخر اختبار المحركات النفاثة أدى إلى تأجيل دخولها الخدمة حتى 1944.

وكانت ملاحظات الطيارين الألمان أنها رائعة بحيث لا تهتز ولا توجد اي مشاكل أثناء الطيران، كما سأل أدولف هتلر مخترعها إذا كانت تستطيع حمل قنابل فكان الرد بنعم، وعندها ابدى هتلر سعادته بهذا الخبر وطلب تجهيزها بمحركات أقوى.

مواصفات ”مسرشميدت”

بلغ عرض الطائرة 12 ونصف المتر، والطول 10 ونصف المتر، والارتفاع أقل من 4 أمتار ، وقد تم تزويدها بمحركين نفاثين طراز “جانكرز 004″ ، الوزن الكلي بلغ 6 أطنان ونصف، السرعة: 870 كلم/ساعة، واستطاعت أن ترتفع إلى 11 ونصف كيلومتر بمدى وصل إلى 10 كيلومتر، وكان طاقمها يتكون من طيار واحد ، واعتمد التسليح على مدفعين عيار 30 مم و4 مدافع عيار 30 مم و 24 صاروخ عيار 55 مم، بالإضافة إلى قنبلتين زنة 250 كيلوجرام.

وقد بدأت الولايات المتحدة وروسيا صناعة مقاتلاتهم النفاثة بعد المسرشميدت بعدة سنوات.

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