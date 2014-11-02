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سواريز + ميسي + نيمار.. نسخة MSN من برشلونة لازالت تجريبية

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سواريز + ميسي + نيمار.. نسخة MSN من برشلونة لازالت تجريبية سواريز + ميسي + نيمار.. نسخة MSN من برشلونة لازالت تجريبية

لازالت نسخة برشلونة الحالية التي تضم لويس سواريز مع نيمار جونيور دا سيلفا وليونيل ميسي تجريبية!

لم ينجح برشلونة في جمع نقطة واحدة منذ عاد لويس سواريز للملعب منهيا الإيقاف الذي امتد لأربعة أشهر.

خسارة أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، أعقبتها خسارة أخرى من سيلتا فيجو في ملعب كامب نو..

ولازال المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي غير قادر على إيجاد أفضل أماكن لمساعدة 3 من أمهر مهاجمي العالم على النجاح سويا.

الثلاثي غير متجانس بعد، بدليل أنه كان مسؤولا عن 30 تمريرة خاطئة من برشلونة في موقعة سيلتا فيجو.

لهذا وصفت صحيفة ماركا أن نسخة ميسي M وسواريز S ونيمار N أو MSN لازالت تجريبية.

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