هل فعلاً تزوجت لطيفة رأفت برجل ثري من أفريقيا وانفصلت عنه؟

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام خبر زواج المطربة المغربية لطيفة رأفت برجل ثري من أفريقيا، على الرغم من أنّ خبر الزواج ليس حديثاً بل مضى عليه 8 أشهر، حسب ما علم به "سيدتي نت".

لكن زواج لطيفة لم يدم أكثر من أربعة أشهر، على أكثر تقدير، حسب ما أفادنا به أحد المقرّبين من الفنانة، بعد أنّ حاولنا الاتصال بها ولكنها لم تجب على هاتفها.

وحسب بعض مصادر التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، أطلعت "سيدتي نت" أنّ زواج لطيفة من الرجل الأفريقي يعد سادس تجربة زواج لها، لم يكتب لها النّجاح.

وعلى الرغم من تداول أخبار كثيرة عن تعدد زيجات لطيفة، إلّا أنّها أعلنت فقط عن زواجها من المنتج حميد العلوي، الذي انتهى بالانفصال أيضاً، أمّا زيجاتها الأخرى ظلت في السر، حتّى أنّ الفنانة لم تؤكدها يوماً.