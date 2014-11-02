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شجون توقّع عقد بطولة مسلسل رمضاني مع عامر صباح

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شجون توقّع عقد بطولة مسلسل رمضاني مع عامر صباح شجون توقّع عقد بطولة مسلسل رمضاني مع عامر صباح

الأحد 02-11-2014 21:15

تأكيداً على ما أشار إليه موقع "سيدتي نت" مؤخراً، تجاوزت الفنانة الكويتية شجون الهاجري الصعوبات التي واجهتها في الفترة الأخيرة، وأهمها انفصالها عن زوجها أحمد البريكي، وعدم ظهورها لأكثر من عام في أي عمل فني أو مسرحية، إذ أعلنت الفنانة عن عقد بطولة عمل، وقعته مع المنتج عامر صباح.

العمل هو مسلسل تلفزيوني سيعرض في رمضان 2015، لن تعلن عن تفاصيله إلّا بعد الاتفاق مع المنتج عامر صباح.

وبحسب مراقبين في الوسط الفنّي في الكويت، أكدوا لـ"سيدتي نت"، أنّ هذا الاتفاق يشير إلى أنّ شجون تتولى حالياً إدارة أعمالها الفنية بنفسها، بعيداً عن أحمد البريكي بعد انفصالهما، والأهم كما سبق وأشار "سيدتي نت"، هو عودة المياه إلى مجاريها بينها وبين أصدقائها المنتجين ومنهم عامر صباح، بعد ابتعادها عن التّعاون معهم في العام 2014، وعدم المُضي في إتفاق بطولة مسلسل "أنيسة الونيسة"، حيث حلّت الفنانة فاطمة الصفي بدلاً من شجون، بإدارة المخرج منير الزعبي.

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سيدتي