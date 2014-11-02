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غوينيث بالترو تنجح في إستعادة زوجها كريس مارتن

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الأحد 02-11-2014 22:21

كشفت مصادر مقربة من الممثلة العالمية Gwyneth Paltrow أن علاقتها بزوجها النجم Chris Martin بدأت تتحسن ومن الممكن أن يعودا معاً مجدداً كزوج وزوجة.

ووفقاً لصحيفة الـ Daily mail البريطاني، فإن Paltrow البالغة من العمر 42 عاماً، و Martin الذي يصغرها بـ 5 سنوات، يحاولان الآن إنقاذ زواجهما الذي إنتهى بعد 11 عاماً، والسبب هو أنهما لم يستطيعا نسيان ذكرياتهما الجميلة معاً.

واضاف المصدر نفسه، أن النجمين لا يمكنهما العيش من دون بعضهما، لأن قصة الحب التي تجمعهما كبيرة ورومنسية.

يشار إلى أن Chris Martin وبعد إنفصاله عن Paltrow ، إرتبط بالممثلة الشابة Jennifer Lawrence، لكنهما إنفصلا منذ أيام قليلة حيث أن الأخيرة لم تشعر بالراحة مع Chris ، لأنه لا يريد أن يظهر علاقتهما بشكل رسمي.

يُذكر أنّ Chris كان حريصاً على إبقاء علاقته بالنجمة Jennifer Lawrence بعيدة عن الأضواء، حيث كانا يتفاديان الظهور في الأماكن العامة والتقاط الصور سوياً.

 

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