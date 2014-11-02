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وزير شئون الديوان الأميري الكويتي يصل القاهرة

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وزير شئون الديوان الأميري الكويتي يصل القاهرة وزير شئون الديوان الأميري الكويتي يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الشيخ “ناصر الصباح الأحمد” وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى قادما من الكويت على طائرة خاصة على راس وفد كويتي ، كما وصل المستشار عبد الله المعتوه ممثل أمير الكويت قادما من الكويت على الطائرة الكويتية للمشاركة فى الاحتفالية الكبرى التى تقيمها جامعة الدول العربية غد الاثنين بالقاهرة ، تكريما للشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت، بمناسبة منحه قائدا للعمل الإنسانى وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنسانى من قبل منظمة الأمم المتحدة.

ومن المقرر ان يقوم الشيخ “ناصر صباح الأحمد الصباح” وزير شئون الديوان الأميرى بإلقاء كلمه خلال الحفل ، كما يقام على هامش هذه الاحتفالية معرض وثائقى حول أبرز الاهتمامات الإنسانية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولدولة الكويت.

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