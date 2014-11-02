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بالفيديو..الحزن يخيم على سوهاج بعد مصرع وإصابة 14 طالبة فى حادث بطريق الكوامل

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بالفيديو..الحزن يخيم على سوهاج بعد مصرع وإصابة 14 طالبة فى حادث بطريق الكوامل بالفيديو..الحزن يخيم على سوهاج بعد مصرع وإصابة 14 طالبة فى حادث بطريق الكوامل

خيم الحزن على أهالى سوهاج بعد مصرع 11 طالبة جامعية وإصابة 3 آخرين فى حادث اثر اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقلهن بأخري نقل بطريق الكوامل غرب مدينة سوهاج.

تلقى اللواء أبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء سير سيارة أجرة سوهاج، قادمة من جامعة سوهاج بمنطقة الكامل فى طريقها إلى مدينة سوهاج يستقلها 14 طالبة من مختلف الكليات وأثناء محاولة السائق تجنب سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما تسبب في سقوط السيارة داخل الترعة المجاورة للطريق.

وتظاهر الآلاف من طلبة جامعة سوهاج داخل حرم الجامعة القديمة أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة، تنديداً بالحادث، وللمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للحفاظ على أرواح الطلاب.

 

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