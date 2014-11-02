«الشباب» تستعد للموسم الثالث من مسابقة «إبداع»

قررت وزارة الشباب والرياضةن بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، تنظيم مسابقة (إبداع 3)، للموسم الثالث على التوالى بمشاركة طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وجامعة الأزهر وأكاديمية الفنون.

وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أن المسابقة ترتكز على تنافس الطلاب فى المجالات الفنية والثقافية والأدبية ومجال الفنون التشكيلية والأفلام القصيرة، والمراسل التليفزيونى والإنشاد الدينى والكوميكس، وتهدف المسابقة إلى الكشف عن المواهب الصاعدة من طلاب الجامعات فى مختلف المجالات وتسليط الضوء عليهم وتشجيعهم على صقل مواهبهم.

وأضافت أن المسابقة يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى داخل الجامعات والمعاهد المشاركة التى تقوم بنفسها بالإشراف على الأعمال المقدمة من الطلاب وتحديد الفائزين فى كل مجال ليخوضوا منافسات المرحلة الثانية التى تتولى تنفيذها بالكامل الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة المعنية بتنفيذ المسابقة، حيث تتولى الوزارة التصفيات النهائية للمشاركين واختيار الفائزين من كل مجال.

ويشارك فى تحكيم الأعمال نخبة من كبار الشعراء والفنانين والأدباء والأساتذة المتخصصين.