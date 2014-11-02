ضبط صقرين محظور صيدهما بحوزة مهرب بكمين شمال الغردقة

تمكنت اليوم الاحد شرطة البيئة بالبحر الاحمر برئاسة الرائد محمد ايوب بالتنسيق مع محميات البحر الاحمر من القاء القبض على أحد مهربي الصقور المصرية وذلك اثناء مغادرته مدينة الغردقة ومعه عدد 2 صقور حيث تم ضبطه اثناء تفتيش احدى السيارات الواقفه على الكمين وبتفتيشها عثر على اثنين من الصقور المحظور بيعها او تداولها او عرضها وتم على الفور التحفظ على الصقور والاتصال بمحميات البحر الاحمر التى انتقلت فور تلقي البلاغ الى موقع المخالفة وحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس نيابة الغردقةالتحقيق في الواقعه .