أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط صقرين محظور صيدهما بحوزة مهرب بكمين شمال الغردقة

Google+ Print
ضبط صقرين محظور صيدهما بحوزة مهرب بكمين شمال الغردقة ضبط صقرين محظور صيدهما بحوزة مهرب بكمين شمال الغردقة

تمكنت اليوم الاحد شرطة البيئة بالبحر الاحمر برئاسة الرائد محمد ايوب بالتنسيق مع محميات البحر الاحمر من القاء القبض على أحد مهربي الصقور المصرية وذلك اثناء مغادرته مدينة الغردقة ومعه عدد 2 صقور حيث تم ضبطه اثناء تفتيش احدى السيارات الواقفه على الكمين وبتفتيشها عثر على اثنين من الصقور المحظور بيعها او تداولها او عرضها وتم على الفور التحفظ على الصقور والاتصال بمحميات البحر الاحمر التى انتقلت فور تلقي البلاغ الى موقع المخالفة وحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس نيابة الغردقةالتحقيق في الواقعه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا