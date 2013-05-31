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خطيب الاستقامة: على كل فرد في مصر "إتقان العمل والابتعاد عن الغش"

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خطيب الاستقامة: على كل فرد في مصر "إتقان العمل والابتعاد عن الغش" خطيب الاستقامة: على كل فرد في مصر "إتقان العمل والابتعاد عن الغش"

كتب : محمد الأبنودي منذ 45 دقيقة

قال الدكتور مجدي عبد الغفار، خطيب مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، خلال خطبة الجمعة، إنه يجب أن نتعلم من أفعال الصحابة وسيرتهم، ونعاهد الرسول "ص" على النصح كما عاهده الصحابة، مشيرا إلى أن بعض الناس الآن، تتحايل على الرزق بالغش، في البضائع، وبعض الناس يعلمون أبناءهم الغش في الامتحانات، مشيرا أنه يجب أن يراعى كل فرد ربه، ويجب على صاحب الشركة أو المؤسسة، أن يراعي الله في الأمة بعدم الغش، ومراقبة الله في الأعمال.

وأكد الخطيب، ثواب تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الفردية، وإتقان العمل.

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