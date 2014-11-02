نزيف الأسفلت.. 4 حوادث مرورية اليوم تخلف 15 حالة وفاة و35 إصابة

كتب- طارق سمير:

يوم حافل بالحوادث المرورية، خلف وراءه 15 حالة وفاة، و35 إصابة لعدد من المواطنين فى بعض المحافظات، من بينها سوهاج والمنوفية والإسكندرية.

وتلاحظ بالآونة الآخيرة، تزايد أعداد حالات الوفاة و الإصابات، بسبب عدم انتظام حركة السير بالطرق ومخالفة القواعد المنوط بها من قبل وحدات المرور فى المحافظات كافة.

ترصد وكالة أنباء “أونا”، أبرز الحوادث التى وقعت، اليوم الأحد، بمحافظات سوهاج والمنوفية والإسكندرية والغربية.

مصرع وإصابة 9 طالبات ورئيس الجامعة يوقف الدراسة

سوهاج.. لقيت 9 طالبات مصرعهن وأصيبت 5 آخريات، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بآخرى نقل عند مدخل قرية الكوامل غرب المدينة.

واستقبلت مستشفى سوهاج العام 9 جثث للطالبات، وقامت الأطقم الطبية بعمل الإجراءات الطبية حيال المصابين، وإثر ذلك أمر رئيس جامعة سوهاج بتوقف الدراسة لمدة 7 أيام.

حادث مروع

المنوفية.. لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأوتوبيس ركاب بطريق فرعى “منوف زاوية رزين ” أمام قرية زاوية رزين نتيجة التصادم بالمواجهة والسرعة الجنونية .

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم 74824 نقل منوفية، قيادة وائل عبد الونيس المغربي (34 سنة – سائق)، والسيارة رقم “م.ن.أ 9125″ أوتوبيس ركاب خاص، قيادة هاني ماهر عزيز (35 سنة – سائق).

نتج عن الحادث مصرع كل من أيمن محمد عزب (19 سنه ـ عامل)، ومختار زكي زيدان (54 سنه ـ عامل)، وإصابة 12 آخرين، عقب اصطدام السيارة النقل بأوتوبيس الركاب بالمواجهة، تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى منوف العام .

تصادم جرار زراعي بسيارة ميكروباص

الغربية.. شهد طريق المحلة زفتى، وقوع حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14من مستقلي الميكروباص.

تلقى مأمور مركز المحلة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ميكروباص بطريق المحلة زفتى وانتقل ضباط مباحث مركز المحلة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفي، لتلقي العلاج وتم رفع آثار الحادث من على الطريق.

تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل

الإسكندرية.. لقى 3 أشخاص، مصرعهم وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا مع سيارة ربع نقل، بالكيلو 65 على طريق مطروح – إسكندرية أمام قرية كشوك عميرة ، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى رأس الحكمة للطوارئ والإغاثة.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حموده، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع عافية ناجى رواق 20 سنة، وصباح محمد سليمان 28 سنة، وصافى فوزى ناجى 5 سنوات، وإصابة رواق ناجى رواق 14 سنة، محمود ناجى رواق 30 سنة، وعيد ناجى رواق 20 سنة، ومروة نورى ناجى 10 سنوات .

وكلفت إدارة البحث، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .