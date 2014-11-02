وزير الداخلية لـ«بدو سيناء»: ندرس إلغاء «إثبات الجنسية»

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة تدرس إلغاء «إثبات الجنسية» لبدو سيناء، مؤكدًا أن «جميع البدو مصريون ولهم بطاقات رقم قومي».

وأضاف «إبراهيم» خلال لقائه بمشايخ وعواقل البدو بمدينة شرم الشيخ، على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء، مساء الأحد، أن الوزارة تدرس زيادة الحراس البدو، ورفع رواتبهم من 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.

واصل محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الجولة الميدانية التي يقوم بها بمناطق وسط وجنوب سيناء لمراجعة الخطط الأمنية وتفقد نقاط التأمين والتحصينات والأكمنة الأمنية للطرق والمدقات الجبلية المؤدية للمدن السياحية بجنوب سيناء.

وقام بتفقد جميع التمركزات ونقاط التأمين المؤدية إلى مدينة شرم الشيخ والأكمنة المعينة على الأودية الجبلية المحيطة بالمدينة، والخدمات الأمنية بداخل مدينتي شرم الشيخ ودهب وإجراءات تأمين الحركة السياحية، وتفقد قسم شرطة دهب.

واطمأن الوزير، خلال جولته ولقائه بالقوات من رجال الشرطة والقوات المسلحة، على توفير وسائل الإعاشة المناسبة ووسائل الاتصال ووجه بدقة تنفيذ عناصر خطة التأمين وخطط الغلق لإحكام السيطرة الأمنية وتوفير أقصى درجات الأمان للسائحين.