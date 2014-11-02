أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

افتتاح دورة تدريبية حول «الاستزراع السمكي»

  • مصر
  • 7
Google+ Print

شارك الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، السفير حازم فهمي، الأحد، في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة في مجال «الاستزراع السمكي»، والتي تستمر أسبوعين.

ويشارك في الدورة ٢٥ متدربا من كوادر السودان الشقيق، وتتناول الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا الإستزراع السمكي، وكيفية تخطيط المزارع السمكية، وفترة حضانة وتربية الذريعة، وتكوين أعلاف الأسماك، وعدة زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج (المزارع السمكية) بمدينتي الإسكندرية والفيوم.

وأعرب أمين عام الوكالة في كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بالأشقاء من جنوب الوادي في بلدهم الثاني موضحا الأهمية التي تحتلها السودان في برامج الوكالة في مختلف المجالات، والاستعداد لتقديم المزيد من الدعم والخبرة اللازمة، ودفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب في ضوء الأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانب آخر، أعرب المشاركون من دولة السودان عن خالص امتنانهم لمصر شعبًا وحكومة لحرصها الدائم على تقديم الدعم الفني وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به