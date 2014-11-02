افتتاح دورة تدريبية حول «الاستزراع السمكي»

شارك الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، السفير حازم فهمي، الأحد، في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة في مجال «الاستزراع السمكي»، والتي تستمر أسبوعين.

ويشارك في الدورة ٢٥ متدربا من كوادر السودان الشقيق، وتتناول الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا الإستزراع السمكي، وكيفية تخطيط المزارع السمكية، وفترة حضانة وتربية الذريعة، وتكوين أعلاف الأسماك، وعدة زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج (المزارع السمكية) بمدينتي الإسكندرية والفيوم.

وأعرب أمين عام الوكالة في كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بالأشقاء من جنوب الوادي في بلدهم الثاني مصر موضحا الأهمية التي تحتلها السودان في برامج الوكالة في مختلف المجالات، والاستعداد لتقديم المزيد من الدعم والخبرة اللازمة، ودفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب في ضوء الأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانب آخر، أعرب المشاركون من دولة السودان عن خالص امتنانهم لمصر شعبًا وحكومة لحرصها الدائم على تقديم الدعم الفني وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.