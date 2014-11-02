من يرحل.. الأهلي: سنتعاقد مع اثنين في يناير

كشف وائل جمعة مدير الكرة في الأهلي عن نية النادي الأحمر في التعاقد مع لاعبين اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "سنتعاقد مع مهاجم في يناير، أو هذا ما نسعى إليه".

ويأتي سعي الأهلي لدعم خط المقدمة بعد إصابة نجمه الأبرز في الهجوم عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويملك الأهلي من المهاجمين في قائمته عماد متعب هداف الفريق وصلاح الدين سعيد وأحمد عبد الظاهر ومحمد ناجي "جدو"، والأخير مصاب بدوره في الركبة، ولم يعد بعد للتدريبات.

وأضاف الصخرة في تصريحاته مساء الأحد "كذلك نرغب في دعم مركز لاعب الوسط المدافع بلاعب إضافي".

وفي هذا المركز، يملك الأهلي حسام عاشور وحسام غالي قائد الفريق وأحمد خيري، كذلك يجيد محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد رزق شغل هذا الدور.

جدير بالذكر أن الأهلي يملك مكانا واحدا في قائمته لضم لاعب في يناير.. أما اللاعب الأخر فسيكون على سبيل الاستبدال، إذ يملك النادي الأحمر الحق في استبدال لاعبين اثنين خلال يناير.