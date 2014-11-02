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مدرب الإسماعيلي يهاجم التحكيم.. ويفصح: نمر بحالة عدم توفيق غريبة

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مدرب الإسماعيلي يهاجم التحكيم.. ويفصح: نمر بحالة عدم توفيق غريبة مدرب الإسماعيلي يهاجم التحكيم.. ويفصح: نمر بحالة عدم توفيق غريبة

قال أشرف خضر مدرب الإسماعيلي إن فريقه يمر بحالة عدم توفيق غريبة فى المباريات الأخيرة التي يلعبها.

وأفصح لـFilGoal.com "كنا الأفضل في كل المباريات الأخيرة لنا، ورغم ذلك خرجنا بتعادلات لا فوز".

وكان فريق الإسماعيلي قد تعادل مع اتحاد الشرطة بهدف لكل فريق ومن قبلها تعادل بدون أهداف مع الأهلي وإنبي.

التحكيم

وتابع "كذلك قرارات الحكام كانت عاملا مساعدا ضدنا في كل هذه المباريات ولا نعترض على القرارات لكن نطلب من يقيم ويشاهد الأخطاء في هذه المباراة".

وأردف "هناك عدم إتاحة الفرصة للاعب ألكسندرو وهو منفرد وإعادة الكرة لتنفيذ ركلة حرة على المنافس".

واستدرك خضر "لكن لابد أن نعترف بأننا في موقف صعب ولابد أن نضع في حساباتنا أن الفريق خسر ست نقاط بقرار من الفيفا ولابد أن نتعامل مع الوضع بتلك الصورة لأننا فريق كبير هدفه الألقاب، ويجب عليه الآن تعويض ما فاته سريعا".

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