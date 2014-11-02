احمد مجان يفوز بـ 4 ميداليات فى تحدي المخترعين بألمانيا

فاز المخترع أحمد عبدالله محمد مجان ممثل شباب الامارات باربع ميداليات ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية في المعرض الدولي السادس والستين للأفكار والاختراعات والابتكارات " إينا " المقام في مركز المعارض في نورينبرغ الالمانية .

ويعتبر أحمد مجان اول مخترع يفوز بهذا العدد من الجوائز على جميع المشاركين في تاريخ منافسات المعرض.



> وفاز مجان بالميدالية الذهبية عن اختراعه لجهاز تتبع الحيوانات الأليفة بالطاقة الشمسية وفاز بميداليتين فضيتنين عن اختراع جهاز الصيد بالقفص الذكي واختراعه جهاز الصيد بالبطة الذكية فيما فاز اختراع حماية اقفاص الصيد " الجراجير " من السرقة بالميدالية البرونزية.



> جاء ذلك في الحفل الكبير الذي اقامته اللجنة المنظمة الليلة الماضية بمقر مركز المعارض وأهدى مجان انجازه وفوزه العالمي الكبير الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي شاكرا سموه على تشجيعه ورعايته المستمره لمسيرته الابداعية في عالم الابتكار والاختراع .

> وبهذا الانجاز ارتفع عدد الميداليات التي حققها مجان الى أحد عشر ميدالية وكان مجان قد حقق في مشاركاته العالمية السابقة هذا العام والعام الماضي في الولايات المتحدة الاميريكية والمملكة المتحدة سبع ميداليات .



> وقال مجان علمتنا مدرسة القيادة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن لا نتراجع يوما عن المقدمة وعن المركز الأول والحفاظ على ما اكتسبناه من مدرسة الحياة من مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة وأن للنجاح متطلباته وللفشل أسبابه ومن رؤية سموه الفذة في الابتكار والابداع انطلقنا نحن شباب الإمارات ومن فكر سموه الثاقب ننقب عن الجديد من الحلول لتحديات الحياة ومتغيراتها وكلنا ثقة في قيادتنا الرشيدة وفي أنفسنا ونحن نواصل الجد والإجتهاد لنيل أعلى الدرجات .

> وشكر مجان مجددا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على تشجيعه الكبير وتحفيزه المستمر له وهو يتابع ابتكاراته أولا بأول ويسدي إليه بالنصح والمشورة بالرأي في جديد عالم الابتكار والاختراع .



> وقال مجان ان سمو الشيخ حمدان بن محمد أسهم كثيرا في تعزيز روح المثابرة والابتكار لدي وقدم لي الدعم الكبير الذي نحتاجه كمخترعين في عالم الابتكار لما لمثل هذا الدعم من أهمية كبيرة .. وزودني سموه بالكثير من الأفكار التي تخلق لدي روح التحدي والمنافسة مع الذات لاستلهام الجديد من الأفكار والابتكارات .

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ودعا مجان بهذه المناسبة شباب وفتيات الوطن الى مواصلة الجد والاجتهاد في عالم الابتكار والصبر والمثابرة على مبادراتهم في عالم الاختراع وعدم التراجع عن مسيرتهم العلمية والابداعية وترجمة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بمواصلة العصف الذهني وبذل المزيد الجهد لتحقيق غاياتهم في هذا الميدان بتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم العلمية وتنمية خبراتهم الحياتية والعملية .



> ومن خلال دراسته الحديثة لمسيرة المخترعين في الامارات التي انجزها بمناسبة فوزه يتمنى المخترع محمد مجان ان يرى اكثر من ألف مخترع مثله في المحافل الدولية وان تتاح الفرصة لجميع المبدعين والمبدعات الامارتيين من خلال انشاء حاضنة " أكاديمية " للمخترعين في الدولة تعنى بهم وتهتم بتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم بالطرق العلمية وفق نهج دولي محترف.



> وقال أحمد مجان ان الساعات الثلاث الاخيرة قبيل اقامة حفل تتويج الفائزين في التحدي الدولي للمخترعين رفعت مستوى الضغط والسكر لديه وكادت تفقده توازنه ... وان ذلك لم يكن " خوفا " من عدم الفوز بقدر ما كان " قلقا " من الكم الكبير من الاختراعات التي بلغت السبعمائة اختراع المشاركة ومن مختلف انحاء العالم تنافست على جوائز المعرض .

واكد مجان ان المشاركة في المعرض ومنافساته هي الأولى ولكنها لن تكون الأخيرة بإذن الله.

وانهالت على احمد مجان بعد الحفل تهاني الوفود المشاركة مهنئة بالفوز الكبير وحرصت الكثير من الأسر الاماراتية المتواجدة في المانيا على حضور تتويجه بالميداليات.

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