غرق مواطنين في بركة مياه بالفجيرة

لقي طفل وشاب مصرعهما غرقاً في بركة مائية خلفتها السيول بمنطقة وحلة الواقعة بإمارة الفجيرة.

وأشار الرائد الدكتور سعيد الحساني رئيس قسم الإعلام والتوجيه المعنوي لـ" البيان" ان الحادث وقع قرابة الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم ، عند خروج الطفل المواطن ( أ . م. س) البالغ من العمر سبع سنوات من منزلهم الكائن بمنطقة وحلة الجبلية ، للعب في احدى برك الماء التي خلفتها الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة بالأمس ، واثناء لهوه سقط فجأة في حفرة عميقة، دفعته الى الصراخ وطلب المساعدة، وبمرور الشاب المواطن (س. م) البالغ من العمر ١٩ سنة وسماعه الاستغاثه نزل مسرعا لإنقاذ الطفل من البركة ليسقط هو الاخر ضحية الحفرة العميقة المليئة بالوحل والطين.

وأضاف الحساني ان احد الأشخاص الآسيويين بعد مشاهدة حادثة الغرق ابلغ أهالي المنطقة الذين نجحوا في انتشال الغريقين ، ولكن حالاتهما كانت حرجه، ورغم تقديم الإسعافات الاولية لهما على الفور ونقلهما بالإسعاف الوطني الى مستشفى كلباء ، الا أنهما فارقا الحياة، ليتم حينها تسليم جثمانهما الى ذويهم .

نسال الله عز وجل ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وان يلهم اهلهما الصبر والسلوان .

وطالبت القيادة العامة بشرطة الفجيرة الأهالي بتوخي الحذر اثناء هطول الامطار والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود والبرك المائية، لتجنب الحوادث الخطيرة.

وناشدت الأهالي بضرور مراقبة أبنائهم ومنعهم من الاقتراب من التجمعات المائية حفاظا على أرواحهم .