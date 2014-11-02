بالصور والفيديو.. أمن مطروح تكرم عناصر الجيش المشاركين في العمليات الأمنية

نظمت مديرية أمن مطروح، اليوم الأحد، حفل لتكريم عدد من ضباط وأفراد المنطقة الغربية العسكرية وضباط وعناصر الشرطة وذلك بنادي ضباط الشرطة بمدينة مرسى مطروح بحضور مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة وقيادات المديرية وعدد من الضابط والأفراد وقيادات المنطقة الغربية العسكرية في إطار التعاون المشتركة وتوثيق العلاقة بين قوات الأمن بالمديرية والقوات المسلحة بمطروح تفعيلا لشعار ” الجيش والشرطة يد واحدة ”

أكد مدير أمن مطروح، أن القوات الأمنية المتمثلة في الجيش والشرطة نجحت في تحقيق الاستقرار علي الحدود وبسط الأمن في محافظة مطروح ونتج عن ذلك ضبط العديد من عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم والعناصر الخطرة الهاربة من باقي المحافظات والحد من الهجرة غير الشرعية

وقام اللواء العناني حمودة بتكريم عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وتقديم شهادات التقدير والهدايا التذكارية وكذلك تكريم عدد من ضباط وأفراد الشرطة بحضور عدد من قادة وأفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية وأجهزة المخابرات

> وأكد مدير أمن مطروح علي أهمية العلاقة القوية والجهود الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة والتنسيق الكامل في ما بيننا لتحقيق الأمن والأمان وأضاف.

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