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المرزوقي: هناك آلة نائمة أرجعت النظام القديم في الانتخابات التشريعية

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المرزوقي: هناك آلة نائمة أرجعت النظام القديم في الانتخابات التشريعية المرزوقي: هناك آلة نائمة أرجعت النظام القديم في الانتخابات التشريعية

المنصف المرزوقي

دعا المرشح الرئاسي والرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي الشعب التونسي إلى الوحدة الوطنية وإلى نبذ الفرقة ، مؤكدا أنه ذاهب إلى الاستحقاق الانتخابي بروح الانتصار.
> وقال المرزوقي- في كلمة له أمام أنصاره في بداية انطلاق حملته الانتخابية اليوم الأحد إن النصر سيكون حليفه وأنه سيكون صمام الأمان ضد التغول وضد عودة الاستبداد والنظام القديم.
> وأضاف: أن هناك آلة نائمة تحركت وأرجعت النظام القديم وأن هذه الآلة لعبت دورا كبيرا في الانتخابات التشريعية، حسب تعبيره محذرا من “الأخطار المحدقة بالمسار الانتقالي”.
> وفيما يتعلق بتقييمه للفترة الماضية، رأى المرزوقي أنه على الرغم من الأخطاء التي تم ارتكابها فإن هذه الحكومات لم تسرق ولم تنهب البلاد، بل إنها عززت الحريات، ووضعت أسس الدولة الديمقراطية وتمكنت من إيصال البلاد إلى الانتخابات.

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