الأهلي يرفع عقد تريزيجيه.. ويعلن: هذه رسالة للاعبين

رفع الأهلي قيمة عقد لاعبه الواعد محمود حسن "تريزيجيه"، ليصبح مرتبطا بالقلعة الحمراء لخمسة أعوام مقبلة.

عقد الأهلي مع تريزيجيه كان ممتدا مع الأهلي لثلاث سنوات.

اللاعب المتميز في النادي الأهلي قدم عروضا رائعة، أخرها كان في فوز الشياطين الحمر على ألعاب دمنهور في الدوري المصري بنتيجة 4-2.

ففي إحدى الكرات، استخلص تريزيجيه الكرة بنفسه من لاعبي وسط دمنهور، ثم فتح الملعب على مصراعيه وانتقل إلى الجناح الأيمن بالكرة، ثم راوغ الظهير الأيسر خصمه، ثم رفع كرة تحولت لهدف سجله عماد متعب.

هذا العرض المميز، دفع الأهلي لزيادة راتب اللاعب وزيادة عامين في عقده مع النادي بحسب ما أعلنه مدير الكرة بالفريق وائل جمعة.

رسالة

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الأحد: "هذه رسالة للاعبي الأهلي".

وأوضح الصخرة "من سيتألق، ويخدم النادي، يخدم نفسه أيضا.. هذا ما نقوله للجميع من خلال توقيع عقد جديد مع تريزيجيه.