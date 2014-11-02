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بالصور.. الأمطار تحول شوارع مرسى مطروح لبرك وبحيرات

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بالصور.. الأمطار تحول شوارع مرسى مطروح لبرك وبحيرات بالصور.. الأمطار تحول شوارع مرسى مطروح لبرك وبحيرات

تسبب سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة مطروح، اليوم الأحد ، إلى تحويل معظم شوارع وميادين مدينة مرسى مطروح ومدن المحافظة الأخرى إلى برك وبحيرات من مياه الأمطار تسببت في حالة من الشلل بالشوارع وأعاقت حركة المرور وتنقلات المواطنين.

وتسبب ذلك في حالة من الغضب والسخط بين الأهالي بسبب إهمال وتقاعس المسئولين المتكرر كل عام وتعاملهم كأن فصل الشتاء وسقوط الأمطار يأتي فجأة وأنه غير متوقع ظل غياب وكذلك بسبب تقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتكرر عن صيانة البالوعات بالشوارع استعدادا لسقوط الأمطار أو المسارعة بإزالة المياه عقب تراكمها بالشوارع وتجاوزها مستوى الأرصفة.

من جانبهم يقوم بعض عمال النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح على تسليك البالوعات لتصريف المياه من الشوارع وإنقاذ الموقف.

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