وكالة “إيرنا” الإيرانية: العاهل السعودي يعفو عن “باقر النمر”

أفادت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر عربية، إصدار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عفوًا عن رجل الدين الشيعي “نمر باقر النمر”، الذي حكم عليه بالإعدام في وقت سابق بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.

وقال خبر الوكالة إن قرار العفو عن “النمر”، جاء بعد الرسالة التي أرسلها رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام في إيران “هاشمي رفسنجاني”، إلى العاهل السعودي، طالبًا منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق “النمر”.

ولم يتسن بعد التأكد من السلطات السعودية بخصوص صحة صدور قرار العفو.

وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه “أحد مثيري الفتنة”، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي السعودية، تزامنًا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر الماضي بإعدام النمر، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، عن النمر أن “شره لا ينقطع إلا بقتله”.

وأرسل “رفسنجاني” الأسبوع الماضي رسالة إلى العاهل السعودي، طالب فيها بإلغاء حكم إعدام النمر، فيما حذر كل من نائب وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، وخطيب الجمعة في طهران “سيد أحمد خاتمي”، وحزب الله اللبناني، من أن إعدام النمر قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة”.