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بالفيديو.. اغتيال السياسي اليمني البارز محمد عبد الملك

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بالفيديو.. اغتيال السياسي اليمني البارز محمد عبد الملك بالفيديو.. اغتيال السياسي اليمني البارز محمد عبد الملك

ظهر مقطغ يسجل لحظات اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل مساء اليوم الاحد بشارع الزراعة بالعاصمة اليمنية صنعاء على يد مسلح مجهول يستقل دراجة نارية.

وذكر مصدر امني بأمانة العاصمة صنعاء أن المسلح اطلق النار على الدكتور المتوكل قفي شارع العدل ولاذ بالفرار .

وقال شهود عيان ان مسعفين حاولوا انقاذ حياة المتوكل ونقله الى المستشفى الجمهوري لكنه فارق الحياة .

والدكتور المتوكل مقرب من الحركة الحوثية ويعد من أبرز سياسي اليمن ويترأس حزب اتحاد القوى الشعبية المنضوي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

 

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