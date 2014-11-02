أمل حويجة ..أدت صوت “الكابتن ماجد”..وبرعت فى ماوكلى والمحقق كونان

إعداد : أحمد عبد الحميد

> مفاجأة مدهشة لجيل الثمانينيات والتسعينيات، أن يكون صوت شخصية كارتون “كابتن ماجد” لاعب الكرة، هو صوت فنانة الدوبلاج “أمل حويجة” ذات النبرات البريئة والإحساس العالى.

أمل حويجة ، مُدبلجة و ممثلة سورية ، ولدت فى مدينة السلمية السورية فى مايو 1970 ( 44 عاما ) ، دخلت عالم الفن في منتصف الثمانينيات، تحمل إجازة في الفنون المسرحية ودورة بنفس التخصص من هيئة الأمم حصلت عليها عام 1988، وقد أولت أمل إهتماماً خاصاً لِلمَسرّح فقدمت له ما يزيد عن 25 مسرحية.

عملت “حويجة” مع أهم المخرجين السوريين منهم: فواز الساجر ومانويل جيجي ومنصور السلطي ونادر قاسم.

مثل الأطفال لها جمهورها المميز حيث قدمت العديد من العروض المسرحية الموجهة للأطفال مثل سندريلا وسنوايت، كما يعرف صوتها المميز كل من شاهد المسلسلات الكرتونية التي قامت بأدوار أبطالها أهمها: ماوكلي، وكابتن ماجد، والصياد الصغير، وسنوايت، ولها إسهامات في كتابة القصة القصيرة الموجهة لليافعي أهمها: خطفني الديك.

في العام 2009 ذهبت الى الإمارات للعمل في مجلة ماجد، و بعدها اسست فرقة مسرحية مع صديقات لها .

حويجة أدت العديد من الأفلام الكارتونية كما ذكرنا مثل: “ماوكلى فتى الأدغال”، الذى ترعرع بين الذئاب وقتل النمر، ونال هذا الكارتون نجاح وإعجاب الكثير من الأطفال.

وعرف كارتون “كابتن تسوباسا” فى اليابان أولا، وحصل على نفس الشعبية فى دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، كما حصل على شعبية كبيرة للغاية فى العالم العربى.

ونتيجة النجاح الرائع للكارتون، فقد سارعت شركة الألعاب الشهيرة تيكمو لصنع لعبة مماثلة على جهاز “نينتيندو”، قبل أن تحقق نجاحاً هائلاً.

أمل حويجة والأداء الصوتى لماوكلى فتى الأدغال :

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أمل حويجة والأداء الصوتى للكابتن ماجد :

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