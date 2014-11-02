وزير الشباب يرجح الإنتهاء من مشروعي قانوني الشباب والرياضة خلال شهر

صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأنه من المتوقع الانتهاء خلال شهر من مشروع قانوني الشباب والرياضة داخل لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.

> وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الاجتماع الذي حضره بمقر اللجنة بمجلس النواب استعرض البنود الأساسية لمشروعي قانوني الشباب والرياضة، وعلى رأسها موضوع الثماني سنوات، حيث يتم إعداده بشكل يتوافق مع المعايير الأوروبية، لافتا إلى أن هناك توجها لإنشاء لجان تحكيم رياضي.

> وحول روابط التشجيع الرياضية، أوضح عبد العزيز أن هذه الروابط لن يتم إدراجها في القانون، وستترك للأندية حيث إنها ترتبط أكثر بالجمعيات وتخضع لقوانينها.

> ونوه بأن وزارة الشباب والرياضة قدمت جميع مشروعات القوانين التي أعدتها الوزارات السابقة إلى لجنة التشريعات الاجتماعية لدراستها والاستفادة منها في إعداد مشروعي قانوني الشباب والرياضة، لافتا إلى إمكانية عقد حوار مجتمعي حول هذين المشروعين فور استكمال مناقشتهما.