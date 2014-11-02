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القبض على 5 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف

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القبض على 5 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف القبض على 5 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف

أرشيفية

القت مباحث البحيرة،بالاشتراك مع الأمن الوطنى، القبض على 5 من من قيادات جماعة الإخوان ،بمركزى كوم حماده و ابو حمص،المتهمين بالتحريض على التظاهر و اعمال العنف.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة،قدأشرف على حملة للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المطلوبين للنيابة العامة،بتهم التحريض على التظاهر و أعمال العنف و الإنضمام الى جماعة محظورة.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها ضباط الأمن الوطنى و تشكيلات من الأمن المركزى، من القاء القبض على كل من محمود.م.ا-33 عاما-موظف بالضرائب، ومبروك.خ.م-40 عام موظف بمستشفى كوم حمادة، ومبروك.م.ب-47 عاما-موظف بالضرائب، وكارم.م.ف.50 عاما-طبيب اسنان، وجميعهم من مركز كوم حمادة.

كما تم القاء القبض على سمير.ش.خ-49 عاما-فنى زراعى) مقيم مركز أبو حمص،و جميعهم مطلوبين للنيابة العامة، تم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.

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