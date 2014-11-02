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قطر والسودان توقعان على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين

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قطر والسودان توقعان على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين قطر والسودان توقعان على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين

الجيش القطري

وقعت دولتا قطر والسودان اليوم في الدوحة على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون العسكري بينهما.

ووقع من الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء الركن حمد بن علي العطية ، ومن الجانب السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين الذي يزور قطر حاليًا.

وأكد وزير الدفاع السوداني في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية ” قنا” ، أن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم بين قطر والسودان يمثل خطوة كبيرة على طريق تعزيز العلاقات القائمة بين الدوحة والخرطوم، وبالأخص بين القوات المسلحة في البلدين.

وأوضح أن التوقيع يأتي في سياق العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين ، منوها في نفس الوقت بموقف دولة قطر الداعم لقضايا السودان .

وكان وزير الدفاع السوداني قد وصل الى الدوحة مساء أمس ،حيث كان في استقباله اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع السفير السوداني بالدوحة .

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