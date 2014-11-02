جربي وصفة شوربة الفريكة مع صلصة الطماطم الحارة ... وصفة مبتكرة مناسبة في فصل الشتاء

المقادير:

¼ كيلو فريكة

1 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 مكعب مرق لحم أو دجاج

2 حبة فلفل أحمر حار

6 كوب ماء

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ورقة لورة (ورقة غار(



طريقة التحضير:

1.نقى الفريكة من الشوائب واغسليها جيداً بالماء، ثم انقعيها فى الماء الدافئ لمدة ساعتين على الأقل

2. سخني الزيت في قدر على النار وأضيفي إليه البصل المفروم وقلبيه

3. صفي الفريكة المنقوعة من الماء وأضيفيها إلى قدر البصل وقلبي الفريكة مع البصل حتى يصبح لون البصل أصفر

4. أضيفي معجون الطماطم إلى الفريكة وقلبيها حتى تتمازج المكونات ثم أضيفي الماء

5. أضيفي عصير الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار ومكعبات المرق وورق الغار وقلبي الخليط

6. غطي القدر واتركي الشوربة على النار حتى تستوي الفريكة (يمكن زيادة الماء في حال نقص الكمية أثناء الطبخ)

7. اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيني الوجه بالبقدونس المفروم

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