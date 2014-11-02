أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

وصفة الدجاج بالبصل ...سهل وسريع

Google+ Print
وصفة الدجاج بالبصل ...سهل وسريع وصفة الدجاج بالبصل ...سهل وسريع

الأحد 02-11-2014 05:20

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مميزة شهية سهلة وسريعة هي وصفة الدجاج بالبصل... جربيها لمائدة غنية بأصناف عديدة 

 

المقادير
3 قطع دجاج مسلوقة

 3 حبات بصل كبيرة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة سماق

1/2 ملعقة صغيرة ملح 
1/2 معلقة صغيرة كمون

1/4 كوب زيت زيتون 

 

طريقة التحضير:


1. نسلق الدجاج مع بصلة وبهارات حب حتى يستوي ويوضع جانبا

 2.  نضع البصل المفروم بقدرويغمر بزيت الزيتون ويقلب على نار خفيفة بين فترة وأخرى

3.نضيف الملح والسماق والكمون عند استواء البصل

4. ثم نضع الدجاج مع خليط البصل والزيت ويقلب معا لكي يأخذ لون ثم يقدم

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي