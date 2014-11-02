وصفة الدجاج بالبصل ...سهل وسريع

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مميزة شهية سهلة وسريعة هي وصفة الدجاج بالبصل... جربيها لمائدة غنية بأصناف عديدة

المقادير

3 قطع دجاج مسلوقة

3 حبات بصل كبيرة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة سماق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 معلقة صغيرة كمون

1/4 كوب زيت زيتون

طريقة التحضير:



1. نسلق الدجاج مع بصلة وبهارات حب حتى يستوي ويوضع جانبا

2. نضع البصل المفروم بقدرويغمر بزيت الزيتون ويقلب على نار خفيفة بين فترة وأخرى

3.نضيف الملح والسماق والكمون عند استواء البصل

4. ثم نضع الدجاج مع خليط البصل والزيت ويقلب معا لكي يأخذ لون ثم يقدم

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