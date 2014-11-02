طريقة عمل بودنغ شوكولاتة النوتيلا

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة وسهلة التحضير ومرغوبة جدا من الصغار والكبار، هي وصفة بودينغ شوكولاتة النوتيلا الشهية

المقادير:

6 ملاعق كبيرة دقيق الذرة (نشا)

نصف ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

نصف كوب كريمة سائلة

كوب شوكولاتة نوتيلا

3 كوب حليب سائل

للتزيين:

1/4 كوب شوكولاتة مبروشة للتزيين

1/2 كوب كريمة مخفوقة

طريقة التحضير:

1.اخلطى الحليب مع الكريمة السائلة والفانيليا والسكر ودقيق الذرة بالإضافة للنوتيلا في وعاء على النار.

2. قومى بتحريك المزيج فوق النار إلى أن يصبح قليل الكثافة.

3. صبي مزيج بودينغ النوتيلا فى أكواب التقديم وضعيها جانباً حتى تبرد وتتماسك.

4. عند التقديم رشي وجه أكواب النوتيلا بالشوكولاتة المبروشة والكريمة المخفوقة

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